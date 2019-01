Brief 2 ’Baas in eigen land’

Alleen dat is in feite waar de Brexit op terug te voeren is. Een heel gewoon trots volk, dat z’n eigen natie en identiteit wil behouden. Waren ze in Brussel in politiek opzicht meer aan de oppervlakte gebleven, dan had een dergelijk exit nooit plaatsgevonden. Maar goed, men wilde in Brussel meer en daarna nog meer. Daarnaast zijn er ook andere krachten in Europa die van Brussel niets moeten hebben. Deze zogeheten populistische partijen worden door de zittende elite verafschuwd maar die partijen winnen terrein in Europa. Bovendien is de invloed van Angela Merkel en Macron tanende. Ik heb kortom de indruk dat het tij keert.

Harm Hulshof, Assen

