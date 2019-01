Brief 3 ’EU moet voortouw nemen’

Europa zou goed voor ons zijn, ik merk er maar weinig van met deze (no)deal. Het is toch te gek voor woorden dat er dag in dag uit geblaat wordt over lange wachtrijen bij grenzen, problemen voor ondernemers die zich moeten voorbereiden (op wat?) en vervolgens urenlange commentaren door zogeheten deskundigen en niemand die het weet. Europa zal ongetwijfeld het beste met ons voor hebben, laat het dan een keer zien! Het ligt continue aan de Britten en Europa treft geen blaam? Wat een onzin.

Paul van der Hoek, Schiedam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: