’Mondkapjes niet goed gedragen’

Het gebeurt vaak dat mensen dichter bij elkaar gaan staan omdat zij met een mondkapje niet goed verstaanbaar zijn en het kapje ook wel naar beneden schuiven om beter te kunnen praten. Voor mensen die gewoon doorwerken is het ook lastig want je ademt gedeeltelijk weer je gebruikte lucht in.

Ik begrijp ook niet hoe het in horecagelegenheden gaat met het consumeren van etenswaren en drankjes en hoe het zit met het onhygienische spoelen van bierglazen wat ook een grote besmettingsbron is.

L De Moor,

Kudelstaart