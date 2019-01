Deze week voor het eerst De Telegraaf op ons nieuwe adres gekregen. Nergens nog een straatnaambord, midden in een wijk in aanbouw, waar post en bezorgers zich nog nauwelijks raad weten, lag de krant ’s ochtends gewoon in de bus. Alsof het normaal is. Complimenten aan de bezorger in De Elshof in Anna Paulowna.

H. Emmink