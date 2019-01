’Onafhankelijke topambtenaren?’

Wie is die man en van welke partij is hij lid? Wat weten we überhaupt van topambtenaren? We weten dat het merendeel van de topambtenaren lid is van een politieke partij. Het is geen staatsgeheim dat minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren eerst secretaris-generaal Algemene Zaken was. Die was topambtenaar en regeringsadviseur. Tegelijkertijd geven deze topambtenaren achter de schermen sturing aan de partij die ze dienen. Het lijstje met partijbonzen op topposities bij departementen en adviserende overheidsinstanties is oneindig. Het zijn feitelijk adviseurs met een politiek kleurtje die niet geheel onpartijdig zijn. Hierdoor kan je feitelijk spreken van politieke beïnvloeding vanuit adviserende organisaties en departementen.

Peter de Quaack, Vlissingen