Geduld van Groningenis bijna op

Niet bij de bewoners van achtergebleven gebieden in Roemenië of Bulgarije die we elk jaar helpen, maar gewoon in Groningen, één van onze provincies.

Je haalt het gas uit de grond, verpatst dat en laat de bewoners vervolgens jarenlang zitten met enorme schade en ellende. Heel politiek Den Haag is er al op bezoek geweest, minister Wiebes voorop. Allemaal mooie verhalen, woensdag ook weer. Er komt een referendum. Wanneer is volstrekt onduidelijk.

As ge da geleuft zijde van e goe joar, vrij vertaald: naïef. In Den Haag durven ze een vreugdevuur niet te verbieden, bang voor gedoe. Groningers kun je aan het lijntje houden, die doen toch niets.

Maar pas op! Als ze het na zoveel getreiter zat zijn dan is het ook voor altijd gebeurd. Ze maken er alleen niet zoveel woorden aan vuil. Must nait soezen, moar doun... Ze trekken geen geel hesje aan, maar dat hangt wel aan de kapstok. Groningers hebben vast wel een idee op welke partijen we moeten stemmen in maart. Misschien komt er dan een einde aan dit rampzalige beleid.

P.A. Hoogendorp, Oss