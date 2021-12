’Flexiber omgaan met regels’

Bekijk ook: GGD stuurt ondanks boosterhaast hele teams de laan uit

Dat de wet niet toestaat oneindig een tijdelijk contract aan te bieden is begrijpelijk. Dit ter bescherming van de medewerk(st)er. Maar dat in de huidige situatie, waarbij snel boosten van levensbelang kan zijn en iedere GGD-medewerker die kan vaccineren welkom is, dit wettelijk problemen geeft, is een uiterst trieste constatering. Onbegrijpelijke verwondering alom!

Er zou toch een wet moeten zijn die in dit soort urgente situaties regeltjes tijdelijk zou moeten opheffen. Een parate noodwet die met een enkele stemming in de Tweede Kamer dit soort problemen kunnen voorkomen. Het verbaast me dat er nu al niet een minister is die dit probleem met een enkele notitie kan oplossen. Regels behoren eigenlijk in nood flexibel te zijn. Nog beter.

Bert de Jong, Leersum