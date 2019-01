In het artikel ’Akkoord ingehaald’ (Tel. 17-1) wordt door de heer Wouters van branchevereniging AutomotivNL gesteld dat over enkele jaren een elektrische auto langs de snelweg binnen tien minuten opgeladen kan zijn. Hij merkt op: dan is de accu bijna vol als je de gehaktbal bij het tankstation op hebt. Als je het zo bekijkt wordt het dus niet meer dan twee keer per week opladen...

E.F. Haak, Velsen-Noord