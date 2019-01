Uitslag Stelling: Kijkcijferkanonnen genoeg

Driekwart van de stemmers vindt het volstrekt logisch dat Linda voor het bedrijf Talpa van haar broer gaat werken. John de Mol wil met zijn SBS RTL verslaan en kaapt om die reden presentatoren weg bij de zender.

Bij RTL blijven nog genoeg kijkcijferkanonnen over, zoals Beau van Erven Dorens en Paul de Leeuw. De meeste respondenten denken dat deze sterren de zender prima overeind kunnen houden. „Ik denk dat het wel goed komt. Als Beau maar blijft”, meent een fan. Een andere respondent: „Kijkers willen wel eens een keer wat anders dan Gordon, Wendy en Linda. Als RTL slim is, komen ze met iets anders.” Iemand adviseert de zender de kans te grijpen om radicaal te vernieuwen. Weer iemand anders hoopt dat RTL nu meer mooie series of films gaat uitzenden.

Een stemmer denkt dat RTL is te redden als ze ’niet meer van die linkse rakkers van de NPO in huis halen’, daarmee hoogstwaarschijnlijk doelend op Paul de Leeuw en Twan Huys. Er is ook iemand die voorspelt dat Matthijs van Nieuwkerk na de zomer zijn overstap naar RTL gaat maken.

Iemand die niet zo gelooft in een toekomst van RTL: „De rollen tussen SBS en RTL zijn nu omgedraaid. Je ziet duidelijk de hand van John. RTL zal alle zeilen moeten bijzetten om geen kijkers te verliezen.”

Of Linda de Mol SBS gaat redden, valt nog te bezien. De meeste stemmers vinden de programma’s die zij voor RTL (Miljoenenjacht en Ik hou van Holland) presenteert niet per se leuk.

Overigens boeit de hele sterrencaroussel de deelnemers maar weinig. Een overgrote meerderheid denkt namelijk niet dat het iets uitmaakt bij welke omroep een tv-programma wordt uitgezonden. „SBS of RTL, het maakt me niet uit. Wat ik irritant vind is dat er een reclameblok tussendoor komt. En dan altijd net op het moment dat het spannend wordt.”

Het gaat de kijkers niet zozeer om de presentatoren, maar vooral om de programma’s. Dat heeft Talpa ook begrepen. John de Mol lijkt ook uit te zijn op kijkcijferhit The Voice. „Ik kijk programma’s alleen voor het format. Het zal mij een biet wezen wie ze presenteert of wie ze uitzendt”, aldus een stemmer. Iemand anders hoopt wel dat The Voice niet naar SBS gaat. „Wendy als opvangdame bij The Voice was nou niet bepaald een succes.”

Mochten de transfers van de sterren gepaard gaan met forse salarisverhogingen: een meerderheid vindt dat de salarissen van tv-sterren (ook) bij de commerciële omroepen aan banden zouden moeten worden gelegd. Een respondent waarschuwt dat het verdienmodel anders niet meer haalbaar is. „De waarde van commerciële zenders wordt minder. De hoge salarissen en andere kosten zullen op den duur de doodsteek betekenen. Er is weinig originaliteit, weinig actie. RTL mag in z’n handjes knijpen dat ze op een makkelijke manier van die duurbetaalde sterren af komt.”

Een stemmer zou het ideaal lijken als de duurbetaalde coryfeeën geld inleveren: „Als de salarissen van de presentatoren omlaag gaan, dan kan het hopelijk ook minder met die storende reclames.”