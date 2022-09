’Schouten heeft tijd geen tijd’

Met komende weken het belangrijke pensioendebat in de Tweede Kamer zal ze weinig tot geen tijd over hebben voor het stikstofprobleem. Op zich is het in haar takenpakket eveneens zittende armoedebeleid met de hoge energierekening al een dagtaak. Ik vraag mij af of premier Rutte zich dit realiseert en dat hij roeit met de riemen die hij heeft, met alle negatieve gevolgen van dien voor de burger.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk