’2020 een verloren schooljaar’

Al vanaf maart 2020 is heel ons leven anders dan we verwachtten. Thuiswerken is de norm, thuisonderwijs idem. En daar zit hem de crux. Men heeft het de mond vol van gelijke kansen, maar er zijn vele, vele kinderen van wie de ouders níet het gevraagde thuisonderwijs kunnen bieden.

2020 is een verloren schooljaar, dat kunnen we toch allemaal beamen. Daarom mijn voorstel: Na de vaccinaties en terugkeer naar onze gewone, vrije maatschappij alle schoolklassen en colleges het jaar overnieuw laten doen. M.a.w. alle scholieren en studenten blijven een jaar ’zitten’. Dat is toch altijd beter dan met slecht of geen onderwijs door te stromen?

W. Praal, Capelle aan den IJssel