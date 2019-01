Brief 2: ’Wiebes kost ons geld’

De actie was ondoordacht en kostte de belastingbetaler, mede het door opnieuw inhuren van vele oud-medewerkers, €540 miljoen.

Wat doet de overheid, ze maken die baas minister van Economische Zaken. Minister Wiebes beslist in 1 week dat Nederland van het gas af moet en is zeer actief in een klimaatdiscussie die uiteindelijk een te verwaarlozen effect van 0,0003% heeft op de CO2-uitstoot.

Geruststellend dat we zulke bevlogen lijders, ja, u leest het goed, hebben. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

H. ten Kate

