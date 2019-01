Brief 1: ’Wiebes heeft het verbruid’

Maar liefst 5000 ambtenaren verlieten handenwrijvend de dienst. De kosten hiervan: ongeveer 540 miljoen euro. Het gevolg was dat veel know-how op de werkvloer verdween.

Nog steeds kampt de belastingdienst met de naweeën hiervan. Er zijn grote achterstanden, de ict laat veel te wensen over en probeer maar eens iemand bij de belastingtelefoon te spreken te krijgen. Dat is schier onmogelijk.

In het bedrijfsleven zou zoiets het einde van een loopbaan betekenen. Maar Wiebes werd in een nieuw kabinet beloond met het ministerschap op Economische Zaken en Klimaat.

En leg je oor eens te luisteren bij de mensen in Groningen. Duizenden mensen in dit aardbevingsgebied verkeren in onzekerheid over de toekomst. Bij hen heeft hij het ook helemaal verbruid. Om over het klimaatakkoord nog maar te zwijgen!

Hoe lang kan dit beleid zo nog doorgaan?

Jan Muijs, Tilburg

