Reinout Oerlemans laat zijn bizarre landgoed zien

Reinout Oerlemans geeft zelden interviews, maar voor Frank Evenblij maakt hij een uitzondering. De presentator kreeg een uniek kijkje in het leven van de tv-magnaat, die zijn droom leeft in Los Angeles. Evenblij maakt vrienden is vrijdagavond om 21.25 uur te zien op NPO 1.