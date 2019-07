’Tbs’ers krijgen vaak toch weer een kans’

Tegen de Haagse Malek F., die drie mensen bijna doodstak, was 15 jaar celstraf en tbs geëist. Omdat hij zijn daden pleegde in een psychose werd hij slechts veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Koelbloedig, depressief, wreed, psychotisch en radicaal. Dat was hij volgens de rechter tijdens het plegen. Nou ook weer niet direct het beeld dat past bij iemand die niet weet wat hij doet.

De maatregel tbs is voor onbepaalde tijd. Een gemiddelde tbs-behandeling duurt ongeveer 8 jaar. Maar kan ook langer zijn tot wel levenslang.

Maar de kranten hebben de afgelopen jaren vol gestaan met tbs-klanten, die toch weer de kans kregen en veel te vroeg in de maatschappij terug keerden. En opnieuw de fout in gingen, met vaak desastreuze gevolgen. Anne Faber bijvoorbeeld, als meest recente slachtoffer. Wat Malek F. betreft maak ik me dus geen illusies. Dit is nu eenmaal Nederland!

