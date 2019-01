’Iets positiefs op loonstrookje’

Helaas heb ik gezien dat alle lasten meer gestegen zijn dan die 45 euro die ik netto ontvang. Het was te verwachten. Het NIBUD slaat de plank volledig mis door te stellen dat maar vier van de honderd voorbeeldhuishoudens die het instituut gebruikt, er op achteruit gaat.

Ik woon in Zeeland en de motorrijtuigenbelasting stijgt hier al met 20 euro per maand. Dat is veel. In andere provincies is dat nog geen 2 euro. Zo gaat het ook met OZB, waterschapsbelasting en andere overheidsbelastingen.

Of die nu gemeentelijk, provinciaal of landelijk geregeld zijn, doet niet ter zake. Overheid is overheid. Dan kun je in de ene provincie of gemeente veel duurder uit zijn dan in de andere en gaat de berekening van het NIBUD niet op.

Ik had niet anders verwacht van een organisatie die in 1979 ooit is opgericht door diezelfde overheid.

Peter de Quaack, Vlissingen