’ILT medeverantwoordelijk rijgedrag uberchauffeurs’

De ongelukken worden (naast onervarenheid) mede veroorzaakt door oververmoeidheid van de chauffeurs. De ILT hoort taxi’s te controleren op rij- en rusttijden. Iedere chauffeur weet dat dat niet gebeurd, dus hebben ze vrij spel. De controle is ook nog eens erg eenvoudig, iedere taxi heeft een boordcomputer die deze zaken aangeeft en voor de ILT makkelijk uit te lezen is!

Uber speelt daar ook op in, door de chauffeurs een bonus te geven als ze meer dan 50 ritten per week rijden. Dat is in de stille januari maand alleen mogelijk als er minimaal 16 uur per dag en 6 dagen in de week gereden wordt.

Wim van Dam, Broek in Waterland