’Douane-unie met VK is beste optie’

Het VK zou grote schade oplopen door een Brexit. Maar hij vergeet bijv. dat Mercedes, BMW en Volkswagen met geknepen billen deze komedie aanschouwen. Het VK koopt immers met het grootste gemak auto’s in Japan, Korea en binnenkort ook in China. Voor medicijnen is India een goed alternatief. Groenten en fruit worden graag door Afrika, Noord- en Zuid-Amerika geleverd. De Nederlandse agrarische productie liep al terug; dat wordt alleen maar erger.

De oplossing is simpel: laat het VK zelf bepalen wat ze met de pond, de immigratie en hun belastingen doen en sluit een douane-unie. Dan is iedereen weer blij.

H. Wientjes, Rijsenhout