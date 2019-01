’Staat IJsselbrug ook op instorten?’

Ik rijd jaarlijks 4 of meer keer in beide richtingen over de IJsselbrug bij Deventer. Het valt me steeds weer op dat er ongeveer in het midden een flinke deuk in het wegdek zit. Ik herinner me dat er vlak na de opening van deze brug al ophef was over die deuk. Dit werd toen door Rijkswaterstaat afgedaan met de opmerking: ’Niets aan de hand, gewoon doorgaan.’

Gelet op het zeer grote aantal trucks en auto’s die dagelijks deze brug passeren, vraag ik me toch af of er niet eens nauwkeuriger naar deze deuk gekeken moet worden.

Misschien staat de IJsselbrug ook wel op ’nog 6 dagen levensduur’, ik moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn.

J. Leliveld