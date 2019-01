Strengere regels voor Uber

Sinds begin december vielen vier doden bij ongelukken met Uberchauffeurs. Deze week raakte een 9-jarig meisje zwaargewond na aanrijding met een Uber.

Bijna alle stemmers denken dat de chauffeurs die aangesloten zijn bij de taxidienst gevaarlijker rijden omdat ze ook hun telefoon moeten bedienen. Ook gevaarlijk is dat ze vaak lange dagen moeten maken om een inkomen te verdienen. „Uber betaalt te weinig voor een ritje. Hiermee dwingen ze hun chauffeurs om veel te veel uren te maken en veel te hard te rijden.” Twee op de drie respondenten denken dan ook dat Uberchauffeurs over het algemeen veel gevaarlijker rijden dan ’gewone’ taxichauffeurs.

Uber beroept zich erop dat de rijders zelfstandige ondernemers zijn en dat het daardoor lastig is om eisen te stellen. Een grote meerderheid van de stemmers is het daarmee niet eens. ,,Uber kan niet wegkomen met het argument dat chauffeurs zzp’er zijn. Uiteindelijk is Uber de hoofdaannemer en moet dus de lusten én de lasten dragen”, schrijft iemand. Een ander: „Uber schuift, net als Airbnb, alle verantwoordelijkheid af op de zelfstandigen. Door deze constructie hebben ze wel de financiële lusten en niet de lasten, maar ze nemen niet de maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

In Amsterdam is men geschrokken van het grote aantal ongelukken. Verkeerswethouder Sharon Dijksma gaat in gesprek met de taxidienst. Driekwart denkt niet dat de wethouder en Uber erin gaan slagen de situatie te verbeteren. Een van hen: ,,Sharon Dijksma heeft in het verleden al bewezen overal verstand van te hebben en niks positiefs te kunnen bereiken.”

Een meerderheid vindt dat Uber eigenlijk verboden moet worden. De meesten denken dat dat ook wel mogelijk is. Een stemmer pleit voor het gelijktrekken van de reguliere taxibranche en Uber, met een minimale leeftijd van 25 jaar om te kunnen rijden en minimaal vijf jaar in het bezit van een rijbewijs.

Uber heeft de taximarkt in ieder geval opgeschud. Of dat een goede zaak is, daar zijn de respondenten over verdeeld. ,,Dit soort platformen maken gigantische winsten en gaan op den duur de markt beheersen. Reguliere taxi’s worden uit de markt gedrukt door chauffeurs van veel mindere kwaliteit. Want dat is wat de consument wil: goedkoop en meteen.” Een ander zegt: „Vroeger waren er duidelijke regels, toen de taximarkt vrijgegeven werd begon de chaos.”

Dat chauffeurs die voor Uber rijden aan minder eisen hoeven te voldoen dan de reguliere taxi’s, vinden veruit de meeste respondenten echter oneerlijk. Een van hen: ,,Iedere mafklapper met een telefoon en een rijbewijs (wat niet betekent dat iemand kan rijden) kan gaan uberen. Waanzinnig.”

Slechts 13 procent zegt weleens gebruik te maken van Uber. Een van hen geeft te kennen de app na de ongelukken van zijn telefoon te hebben gehaald. Een ander is juist heel tevreden. ,,We hebben altijd keurige chauffeurs en dat was met TCA echt bijna nooit. Altijd getoeter of bijna-ongelukken.”