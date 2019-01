’Veel belangrijker dat je je werk goed doet’

’Bijna de helft van mijn lichaam is bedekt met tatoeages. Ik heb echt geen idee meer hoeveel tattoos ik in totaal heb. Hoe meer inkt ik heb, hoe meer de lege plekken opvallen. Al op mijn vijftiende ben ik begonnen, met toestemming van mijn moeder. Mijn ex-vriend had toen ook al een en ander staan en kende goede artiesten, zodat ik niet bij een of andere rare knikker aankwam. Toen zette ik een Chinees teken, als ode aan mijn moeder. Daarnaast heb ik onder meer portretten van mijn moeder en opa op mijn lichaam. Mijn opa heeft hem nog net voor zijn dood op mijn onderarm kunnen zien, schitterend. Dat was zeker emotioneel.