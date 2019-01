’16 jaar is veel te jong voor een tatoeage’

„Jongeren moet je tegen zichzelf beschermen. Te zichtbare tatoeages kunnen je carrière verwoesten.”

Wilhelmina de Haan (28), werkzaam in een Hilton hotel, vindt dat onzin. „Jongeren zijn oud en wijs genoeg om daarover te beslissen. Werkgevers doen er bovendien vaak niet moeilijk over, zolang je er maar open en eerlijk over spreekt.”

