’Te jong voor een biertje, dan ook te jong voor een tattoo!’

En na je achttiende of twintigste een tattoo? Dat moet iedereen voor zich weten, maar dan heeft een toekomstige potentiële werkgever zijn of haar mening wel klaar. En die is heel vaak niet positief. Dus, in weerwil van wat wel ’de mode’ lijkt, zijn er maar weinig tattoo-liefhebbers onder bezoekers van Telegraaf.nl.

"Als je 16 jaar bent dan heb je je verstand nog niet"

Henkvandedam17 is er duidelijk over: „Mensen met tattoos moeten niet zeuren over anders behandeld te worden, dat is namelijk de hoofdreden dat een tattoo laten zetten. Alleen als het negatief uitpakt, zijn ze niet blij.”

Maar dan is het nog altijd een besluit van een volwassen individu, of dat zou het moeten zijn. Dat kun je niet aan een puber overlaten, denkt Doc Damage: „Als je 16 jaar bent dan heb je je verstand nog niet. Dit heeft niets met betuttelen te maken, maar met ondoordacht pubergedrag.” En daarin staat hij niet alleen. Mariannerietjens gaat zelfs nog wat verder: ”16 is inderdaad veel te jong. Maar 20 eigenlijk ook.”

Of de overheid daarop moet ingrijpen, dat ligt wat gevoeliger. Wenjdeelen768 schrijft: „Ik ben er ook niet voor dat jongeren dit soms ondoordacht doen, maar meer regelzucht vanuit de overheid staat me nog meer tegen.” Minimumleeftijd verhogen dan toch maar? Zeker, zegt Klaas_Jan: „Ergens staat geschreven: berouw komt na de zonde. Helaas kun je deze zonde niet meer keurig netjes ongedaan maken! Kortom wat is er mis als we de leeftijd op 18 jaar stellen?” En DianaJ79 denkt: „Als je nog niet eens een biertje mag kopen op je 16e maar een tattoo wel, dan is dat een beetje gek.”

"Geen leeftijd, maar een verplichte bedenkijd"

Niet iedereen heeft spijt van zijn ’eerste’. Dat blijkt wel uit het betoog van Wilhelmina de Haan, maar ook uit dit van Hanskazanuitdekan299: „Ik was ook 16 toen ik mijn eerste tattoo liet zetten. Voor mij was dit een wel overwogen keuze en heb er tot op de dag van vandaag ook nooit spijt van gehad.” Maar het aantal spijtoptanten is groter. Ayfvdende schrijft: „Ik was 16 jaar begin jaren 70 en wilde stoer meedoen met de jongens op Katendrecht, dus nam ik ook een tattoo. Een roos met papa en mama op mijn onderarm. Wat heb ik daar een spijt van gehad. Heb lang met een pleister erop gelopen.”

En juist dat laatste leidde er bij Andy Han, nota bene zelf ook tatoeëerder, toe om te pleiten voor verhoging van de minimumleeftijd. En die gedacht van regulering leeft bij meer mensen, in een of andere vorm. Ernst4tg968 vindt bijvoorbeeld: „Geen leeftijd, maar een verplichte bedenkijd. Je gaat een contract aan. Verder vergen tatoeages onderhoud - daarop moet nadrukkelijk in het contract/bijsluiter gewezen worden.”

En Paulkramerf488 zegt: „Ik ben ervoor het plaatsen van zichtbare tattoos, zoals in de hals of gezicht, te reguleren. Dat kan wel degelijk invloed hebben op je toekomst. En als je 16 bent weet je echt niet wat je gaat doen in de toekomst.”

Want, als het erop aankomt, vinden we tattoos gewoon niet mooi, of zelfs wat ordinair, zegt AstridR: „Tatoeages zijn alleen representatief in de tattoo-branche, in alle andere beroepen zou ik er mijn klanten niet mee willen confronteren.”

En - zoals altijd - is ook daar weer nuance in aan te brengen. Karin B te A: „Ik vind tatoeages veel minder erg dan personen die zich denken te verfraaien met botox, fillers en/ of andere plastische ingrepen. Dát ziet er in mijn ogen pas niet uit.”