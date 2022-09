Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar ’Herstel van vertrouwen’ stond nota bene op de eerste pagina van het regeerakkoord

Het gaat niet lukken om in 2025 een nieuwe box 3-belasting in te voeren, aldus staatssecretaris Van Rij (Financiën). De bewindsman stelt dat het ministerie te druk is geweest met een compensatieregeling voor de oude spaartaks. Daar ging na een vonnis van de Hoge Raad een streep doorheen.