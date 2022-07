Premium Het beste van De Telegraaf

De zwakke positie van vrouwen is een bedreiging voor de samenleving

Door assito kanko

„Waar zwangerschap bestaat volgt het baren vanzelf, ten gepasten tijde.”, meende Antwerpse schrijver Elsschot. Vandaag wilde ik schrijven over het betuttelend Afrikabeleid, de terugkeer van voormalig dictator van Burkina Faso zeven jaar na de volksopstand in een regio die uitgroeide tot een van de meest bedreigende conflicten ter wereld volgens de International Crisis Group. Maar mijn pen weigert te gehoorzamen en blijft me dwingen richting de huizen in Brussel waar ik de afgelopen dagen voorbij wandelde terwijl er hangjongeren hun ronde deden. Hier moet een revolutie plaatsvinden, denk ik. Binnen de gezinnen zelf.