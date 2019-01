Brief 3 ’Asielbeleid is al ruim’

Ik kan de heren en dames politici nu al vertellen dat als er nieuw beleid komt er wederom mensen buiten de boot vallen. Het asielbeleid in Nederland is al zeer ruim en humaan. Door de sentimentele kaart te spelen worden de asielregels steeds verder opgerekt. Ik vraag mij af wanneer wij een keer gaan handhaven in Nederland want daar schokt het echt aan in dit land.

L. de Vries, Hoofddorp

