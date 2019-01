Brief 2 ’Politiek tot orde roepen’

Nog geen vier maanden geleden sprak CDA’er Van Toorenburg geheel andere taal. Partijpolitieke belangen voeren nu de boventoon. De kiezers worden in totale verwarring gebracht. Blijkbaar is de stem van de kiezer van ondergeschikt belang. Hopelijk is de kiezer zo verstandig om politieke spelletjes te doorzien en zijn of haar ongenoegen te uiten met hun stem. Een uitgelezen kans om de politiek tot de orde te roepen.

J. Werkhoven

