Brief 1 ’Asielprocedures inkorten’

Het is te gek voor woorden dat het hier mogelijk is dat uitzettingsprocedures erg lang worden gerekt. Nu er gedonder in de politiek komt en er electoraal wat te halen valt gebruikt het CDA dit symptoom van overheidsfalen om er beter van te worden met de schijnheilige verdediging dat het regeerakkoord ook op deze manier kan worden uitgelegd. Schandalig dat er zo over de ruggen van deze kinderen politiek wordt bedreven. Neem al die 1400 kinderen hier op en regel dat andere bureaucratische moloch beter. Dan doen ze tenminste iets goeds.

Henk van Garderen, Varsseveld

