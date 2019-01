’Pilsprijs omhoog! Kartelvorming?’

Ⓒ ANP XTRA

De vier grootste bierbrouwers in ons land maken tegelijkertijd bekend dat de pilsprijs -voor het zoveelste jaar op rij- verhoogd wordt met gemiddeld 4 procent. Een pilsje van 25 cl gaat straks in de kroeg ongeveer 3 euro aantikken. Het eerste wat mij daarbij te binnen schiet, is kartelvorming, schrijft Jan Muijs.