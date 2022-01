Uitslag Stelling: Machtsmisbruik stoppen

Een respondent zegt: „Ongepast gedrag is uit den boze, (tijdelijk) stopzetten is nodig om onderzoek te laten plaatsvinden. RTL geeft hiermee het signaal af dat ze niets met deze praktijken te maken willen hebben.”

De meerderheid van de respondenten is geschokt over het #MeToo-schandaal dat door het BNNVARA-programma BOOS aan het licht werd gebracht. Ruim driekwart gelooft de aantijgingen. Iemand schrijft: „De slachtoffers zijn vaak nog erg jong en willen via The Voice graag beroemd worden. Daar is gewoon misbruik van gemaakt. Diep triest is het.” Een andere reactie: „Seks of seksappjes met kandidaten is onacceptabel. Ook al kan dit met wederzijdse toestemming zijn gebeurd, dan nog is dit niet goed.”

Sommigen willen eerst de uitzending aanstaande donderdag van BOOS afwachten, waarin de beschuldigingen uit de doeken worden gedaan, voor ze een oordeel vellen.

De aantijgingen betreffen meerdere medewerkers, onder wie coach Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen. De laatste bekende meteen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongepast gedrag en stapte per direct op bij TVOH. Tegen Ali B. is aangifte gedaan, maar de rapper ontkent de beschuldigingen. De meeste respondenten verwachten dat het niet bij deze twee zal blijven. „De beerput is open. Nu zullen we zien hoe diep die is.... Er zullen spoedig meer namen bekend worden. Ook van mensen die er van geweten hebben en dus medeplichtig zijn”, denkt iemand.

Volgens de meeste stellingdeelnemers kan het niet anders dan dat diverse mensen op z’n minst vermoedens hadden maar gewoon hun mond hielden. Rietbergen, die door partner Linda de Mol nu aan de kant is gezet, zei dat hij jaren geleden al op het matje werd geroepen vanwege zijn gedrag. „Dus dat de verantwoordelijken hier niets van wisten is absoluut ongeloofwaardig”, concludeert een respondent. Een ander stelt vast dat de zaak jaren geleden al in de doofpot is gestopt. „Omdat Jeroen familie is van Voice-bedenker John de Mol?” „Het mediamerk De Mol is voor altijd besmet”, vindt weer een ander.

Driekwart denkt dat we door de #MeToo-beweging anders tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn gaan aankijken. Sommigen juichen dit toe, zoals deze respondent: „Ik ben zelf slachtoffer geweest op jonge leeftijd. Dit tekent iemand voor zijn/haar hele leven. MeToo heeft geholpen.” Anderen vinden dat we moeten uitkijken dat we niet te ver gaat met aantijgingen. Een reactie: „Kom op, wij moeten onze dochters zelf weerbaar opvoeden. Het is echt niet zo dat vrouwen onschuldige lieverdjes zijn en alles weerloos ondergaan.”

De meesten vrezen dat machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag moeilijk is uit te bannen.

Ruim de helft meent dat TVOH na dit schandaal niet meer kan terugkeren op tv, hoe jammer sommigen dat ook vinden. „Veel prima en integere medewerkers en kandidaten zijn nu het slachtoffer van paar BN’ers die op seks uit zijn. En ook de kijkers zijn slachtoffer, want het is een leuk gezinsprogramma dat door velen gemist zal worden.”