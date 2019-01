’Kennis en ervaring verdwenen’

De afgelopen jaren hebben veel ondernemingen en vooral de overheid flink huisgehouden met het om diverse redenen wegwerken van oudere werknemers. Bijvoorbeeld in de zorgsector, bij defensie, de Belastingdienst, onderwijs, bij nutsbedrijven, het ov etc. Vaak hoog gekwalificeerde werknemers die definitief verloren zijn voor de arbeidsmarkt. Het mega verlies aan kennis en expertise is niet zomaar goedgemaakt en er is een veelvoud aan redelijk opgeleid personeel nodig om de enorme braindrain te compenseren. Dat verklaart in grote mate het structurele tekort aan personeel. Het zal zeker 10 jaar duren om weer een balans te vinden.

R. Vermeer