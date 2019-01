’Aardwarmte om huizen te verwarmen’

Lokaal wordt het al toegepast (b.v. als wijkverwarming in Pijnacker) maar waarom niet veel meer? Het verbruikt weinig elektrische energie en is 24/7 beschikbaar zonder afhankelijkheid van wind, zon of kernenergie. De technieken zoals het boren van diepe gaten en warmtenetten zijn bekend en in de woningen met centrale verwarming kan het direct worden aangesloten zonder ingrijpende verbouwingen. Het verstoort de ondergrond niet en er is dus ook geen risico op aardbevingen of verzakkingen, want er wordt geen materiaal uit de bodem gehaald. Dat is toch veel realistischer dan al die gekkigheid van kostbare, stroomverslindende warmtepompen, tienduizenden windmolens, spinnenwebben van hoogspanningskabels en overbelaste elektriciteitsnetten? Het is de enige echt duurzame oplossing voor verwarming van woningen en kantoren die direct kan worden toegepast.

Lex Veen, Zoetermeer