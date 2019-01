’Impulsaankopen op Blue Monday’

Laat ik nu juist vandaag mij gewoon erg prettig voelen. Heb de leeftijd van 71 jaar bereikt en dat zag er ruim 20 jaar geleden niet naar uit. Zit hier heel tevreden met een heerlijke koffie en een door mijn dochter zelfgebakken taart van de zoals altijd keurig op tijd bezorgde krant te genieten. Kachel brandt, zon schijnt, hond ligt tevreden aan mijn voeten nadat hij enige, weliswaar niet op Blue Monday gekochte, brokjes genuttigd heeft. Het idee dat het voorjaar eraan komt verheugt mij. Nog even wat vrieskou, ook dat stoort mij niet want kou is goed tegen de ziektekiempjes. Dus niks Blue Monday. Geef niet toe aan impulsaankopen.

M. Ros, Vijfhuizen