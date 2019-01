’Te veel taxi’s in Amsterdam’

Dat Uber nu de leeftijden van de chauffeurs gaat opschroeven veranderd niks aan de echte oorzaken. Er zijn zeker in Amsterdam veel te veel taxi's, die onnodig de hele dag rondjes moeten blijven rijden omdat ze niet op standplaatsen mogen staan, is niet alleen heel slecht voor het milieu, maar ook voor de veiligheid.Het is absurd dat veel Uber chauffeurs na 10 uur rondjes rijden soms met niet meer dan € 100,00 bruto omzet thuis komen.

Duco Douwstra (Uitgeverij WerkmappenTaxi)