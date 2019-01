Uitslag Stelling: Biobrandstof lapmiddel

Anders dan in Duitsland, Frankrijk en België lijkt ons land weinig haast te maken met de komst van E10-benzine. Gisteren stelde de VVD voor daar snel verandering in te brengen. „Met E10 kunnen direct en snel milieuvoordelen geboekt worden”, aldus VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. Hij wil daarom dat staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) uitzoekt hoe groot de CO2-winst is als de miljoenen Nederlanders met een benzineauto voortaan E10 tanken. Tot nu toe is deze berekening nog niet gemaakt.

„Prima hoor, snel E10-biobenzine aan de pomp”, klinkt het in de reacties. „Maar de vlag kan zeker niet uit. Het blijft grotendeels een fossiele brandstof. En die raakt op en is hoe dan ook vervuilend...”

Een ander wijst erop dat met E10 het verbruik omhoog gaat. „Het heeft een lagere calorische waarde dus rijd je minder ver op een liter. Minder kilometers. Per saldo schiet je dus er voor het milieu niets mee op.” E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en 10 procent bio-ethanol. Deze toevoeging wordt gemaakt van onder meer olie uit planten en zaden. „Bossen worden gekapt om geschikt te maken voor intensieve landbouw. Wég milieuwinst...” zo schetst een deelnemer. „Zolang er voedingsmiddelen gebruikt worden voor de productie van bio-ethanol is E10 de verkeerde weg.”

Slechts 23% ziet het als goede tussenstap voor volledig elektrisch rijden. „Investeren in biobrandstof en hybride auto’s is een goede zaak”, vindt iemand. „Want dat elektrisch rijden wordt een financieel en economisch drama.” En: „Het roer moet om, daar zijn we het het over eens. Maar wanneer houden we nu eens op met al die lapmiddelen en gaan we onderzoek doen naar écht duurzame oplossingen. Word wakker ,stap uit die droom van het ideale klimaat. Dit maakt geen verschil en jaagt autorijders alleen maar op extra kosten”

„Vanaf 2030 alleen elektrische auto’s verkopen? Dat wil het kabinet toch? Belachelijk!” zo schrijft een respondent. „Iedereen van het gas af? Ook belachelijk. Geef waterstof een kans! Dat Nederland de wereld verbetert met alle dure klimaatmaatregelen: wederom belachelijk! De burger moet betalen, die is de klos.” Niettemin is er ook enthousiasme voor de E10-revolutie:„Met vakantie tank ik al jarenlang in Duitsland E10. Goedkoper en beter voor het milieu. Waarom loopt Nederland achter? Zijn ze bang dat er minder accijns binnenkomt?”

Respondenten hameren erop dat ’groener’ tanken aantrekkelijk moet zijn in de portemonnee. „Alleen dan heeft het kans van slagen.” Een tegenstander blijft erbij - ook al meldt de ANWB anders - dat biobenzine de motor schaadt. „Ethanol is agressiever en kan pakkingen aantasten.”

,,E10 is ’proefballon nummer zoveel’”, klinkt het ook veelvuldig. „Weer een aandachtstrekker voor de verkiezingen. De VVD draaft door. Ineens versneld E10 invoeren, terwijl men jaren in gebreke is gebleven. Ze kunnen beter de maximumsnelheid weer terug brengen naar 120.”