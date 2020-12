Brief 3 ’Relschoppers moeten zich schamen’

Dit is nou precies de reden dat we vanaf vandaag in een lockdown gaan. Alle relschoppers zonder mondkapjes op, lekker dicht op elkaar en van je dorp een oorlogsgebied maken door zwaar vuurwerk af te steken. Chapeau, deze jongeren mogen trots zijn op zichzelf zijn. Jullie en alle gelijkgestemden motten zich kapot schamen.

C.J. van Mook, Made

