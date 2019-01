Brief 1: ’VVD altijd eerst tegen, later alsnog voor’

Als je hier lang genoeg volhardt, dan mag je blijven, is de boodschap. Opvallend hierin is de VVD, altijd eerst tegen, maar u zult het zien... later alsnog voor.

Dat zagen we destijds zelfs met staatssecretaris Verdonk... die uiteindelijk akkoord ging met een pardon van Balkenende. Ze zouden al die pardons eens op een chronologisch rijtje moeten zetten... met de politieke partijen die dan voor en tegen stemden.

A. de Nijs, Haarlem

