’Wapeninleveractie schiet doel voorbij’

Straffeloos kunnen de komende twee weken vuurwapens, messen of boksbeugels worden ingeleverd in een speciale wapenkluis. Vuurwapens worden echter op afspraak aan huis opgehaald. En worden bovendien onderzocht of ze mogelijk bij eerdere misdrijven zijn gebruikt.

Een loffelijk streven natuurlijk, maar het schiet wel aan zijn doel voorbij. Want de wapens die we echt van de straat willen halen zijn in handen van criminelen. En dat gereedschap zullen ze echt niet inleveren.

Zoals bij voorgaande acties zien we dan ook dat veel oud wapentuig wordt ingeleverd, dat door familie in nalatenschappen boven water is gekomen en waar ze niet goed raad mee wisten. Nu is er weer een mooie gelegenheid om daarvan af te komen.

Meer mag er niet van verwacht worden en zal het ook niet worden. Waarbij wel gezegd mag worden dat elk ingeleverd wapen er weer één minder is.

Jan Muijs, Tilburg