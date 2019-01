’Voorzichtig met aardwarmte’

Daar is water in de ondergrondse grintlagen gaan rondstromen waardoor er een gipslaag ontstond met catastrofale gevolgen voor de huizen. De bodem steeg tot 60 cm. Natuurlijk hebben wij hier een andere bodemgesteldheid. Maar het is een signaal dat je niet zomaar ongestraft onze aardkorst kunt perforeren. Laten we nu eerst maar eens langdurig testen. Vijftig jaar terug wisten we ook nog niet dat Groningen zou schudden op haar grondvesten vanwege de gasboringen.

Henk de Fluiter,

Voorthuizen