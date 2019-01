’Genderneutraal paspoort in de wacht’

Ook als dit te ver doorschiet. Goed dat de verantwoordelijk staatssecretaris Knoops hier even pas op de plaats maakt en de geslachtsaanduiding vooralsnog gewoon blijft bestaan.

Niet in de laatste plaats omdat het goed denkbaar is dat andere landen veel strikter in deze discussie staan en het genderneutrale paspoort voor veel problemen kan zorgen aan de grens.

Jan Pronk, Beverwijk