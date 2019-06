Even later ging mijn mobiel. Mijn vrouw: Ben je de hond kwijt? Ja, zei ik. Nou, hij staat bij de auto -twee kilometer terug - op je te wachten. Drie mensen zagen hem met zijn pootjes op de achterbumper staan en belden ons nummer op zijn penning en bleven op mij wachten. Wat zijn we deze mensen dankbaar.

Lenie en Willem Assenbroek, Ede