Uber verpest het voor hele taxibranche

Zonder meer mag worden gesteld dat de meeste ongevallen worden veroorzaakt door zeer jeugdige Uber-chauffeurs. Deze groep neemt op een idiote en onverantwoorde wijze deel aan het verkeer. Voorts graag zoveel mogelijk ritten ’scoren’ want de kosten zijn hoog.

Een kale WA-verzekering met enkele verplichte toevoegingen kost minimaal € 4000 per jaar. Heb je de pech dat je auto, in verband met financiering, all-risk verzekerd moet zijn, dan zijn bedragen van meer dan € 10.000 per jaar geen uitzondering! De verzekeringsmarkt is inmiddels door deze groep volledig verziekt en treft de complete taxibranche.

Daarnaast ben je als Uber-chauffeur tijdens het rijden regelmatig met je telefoon bezig om ritverzoeken te bekijken en handmatig aan te geven of je deze al dan niet wilt accepteren.

Uber gaat de minimumleeftijd voor chauffeurs verhogen van 18 naar 21 jaar. Dat zal beslist een verbetering geven ten aanzien van het schadeverloop. Minimaal 24 jaar zou nog beter zijn.

Herman Brinkman,

Purmerend