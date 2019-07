Brief 1 ’Verhoudingen in EU weer helder’

Daar gaat het er al heel lang niét om wat je kan, maar wie je kent. Toen er voor Timmermans een, tot dan toe niet bestaande, functie werd gecreëerd had hij zich toch moeten realiseren dat die schijnfunctie louter tot doel had om het ’lastige’ Nederland koest te houden. „Jullie hebben nu toch een landgenoot op een topfunctie, dus mond dicht en niet zeuren!” Een Duitse vrouw als voorzitter van de Europese commissie en een Française als president van de Europese Centrale Bank en zo zijn de verhoudingen in Europa weer volledig helder. Ik ben benieuwd of-, en hoe deze schertsvertoning de Brusselse loyaliteit van Timmermans beïnvloedt. Sterkte Frans!

Cees J. Roos, Sneek

