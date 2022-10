Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Kampioen gaat voor de winst

Door Wim Hoogland Kopieer naar clipboard

Racefans kunnen zich dit weekeinde weer opmaken voor een feestje. Want Max Verstappen mag dan al wereldkampioen zijn, als hij zondagavond ook in de Grand Prix van Mexico als eerste over de finish gaat (en waarom zou hij dat niet, getuige zijn zegereeks?) dan zet hij een fantastisch racerecord neer. Hij heeft dan in één seizoen 14 overwinningen behaald en laat daarmee giganten als Michael Schumacher en Sebastian Vettel achter zich met elk 13 zeges in een seizoen. Daarmee schaart hij zich nu al onder de groten der aarde van dit miljoenenbal.