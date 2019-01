Uitslag stelling: Zelfstandigheid belangrijk

Van de duizend euro gezinsinkomen wordt 380 euro binnengebracht door de vrouw. Dat is nog geen veertig procent. Een derde van de stemmers vindt het verontrustend dat vrouwen maar zo weinig binnenbrengen. De meesten vinden het ook storend, dat vrouwen ook voordat ze moeder worden al minder werken dan hun mannelijke partners. Een deelnemer wijt het aan een gebrek aan ambitie. ,,Nederland is kampioen deeltijdwerken. Daar is het onderwijs een goed voorbeeld van. Daar is het normaal als je parttime werkt. Als juffen wat meer ambitie zouden tonen, was het lerarentekort zó opgelost.”

Een respondent vindt het juist het toppunt van emancipatie dat vrouwen de keuze hebben. ,,De een maakt lachend carrière en werkt fulltime, de andere wil gewoon een leuk parttime baantje naast haar gezin, zonder dat er druk op ligt.” Wel vinden de meesten dat vrouwen economisch zelfstandig moeten zijn. Een meerderheid vindt dat zij te weinig nadenken over de financiële consequenties die een scheiding of overlijden van een partner met zich meebrengt. ,,Economische zelfstandigheid is een must als je bedenkt dat een op de drie huwelijken eindigt”, zo meent een van de respondenten.

Het CBS heeft ook geconstateerd dat vrouwen na de geboorte van hun kinderen over het geheel genomen niet minder gaan werken. Het antwoord op de vraag of dat een goed teken is, laat een verdeeld beeld zien: de ene helft van de stemmers vindt dat het wel goed is, de andere helft juist niet. ,,Carrière maken en kinderen gaan niet samen”, zo stelt een van de respondenten, die niet zo heel veel op heeft met de huidige generatie ouders. ,,Ouders maken kinderen en laten ze vervolgens door anderen opvoeden. En in het weekend is er vervolgens een babysit omdat papa en mama zo nodig naar feestjes moeten.” Ook een twee- of driedaagse werkweek ziet deze respondent niet zitten. ,,Als ze thuis klem zitten, dan moet de werkgever het opknappen en melden ze zich ziek.”

De meesten vinden het een goed teken dat nog maar vier procent van de jonge moeders ervoor kiest thuis te blijven om fulltime voor de kinderen te zorgen. ,,Dat een gezin toe kan met één inkomen, is maar weggelegd voor een heel kleine groep met een hoog inkomen. Wat normaal was vroeger, is nu luxe geworden. Ik ben benieuwd hoe dat werkende moederschap gaat doorwerken in de psyche van de generatie die nu opgroeit.”

Het idee dat de man het beste kostwinner kan zijn, vinden de meesten echter wel goed. Een respondent schrijft: ,,Ik vind dat vrouwen die kinderen krijgen, zich moeten richten op de opvoeding en het huishouden. Het is voor kinderen zo belangrijk dat ze van hun moeder leren en niet van de opvang.” Een deelneemster heeft er spijt van dat ze altijd parttime heeft gewerkt en haar man fulltime. Dat heeft haar te veel afhankelijk, vindt zij zelf.

Een meerderheid van de respondenten vindt wel dat het werk in huis en buitenshuis tussen mannen en vrouwen eerlijk verdeeld moet worden.