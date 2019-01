Brief 3 ’Al jaren geen indexatie’

Ik zit bij het grafische pensioenfonds. Ik heb in 8,5 jaar nog nooit een verhoging gehad. En ik ga er nu zelfs twee euro op achteruit. Uiteraard zal de directie wel omhoog gegaan zijn met hun salarissen. Tot op welke hoogte dragen zij verantwoordelijkheid? Deelnemers moeten alles maar slikken. Uiteraard bemoeit onze overheid zich hier ook mee; denk aan het oude kabinet van Lubbers die een graai deed in het pensjoenfonds. Maar in principe is het een zaak tussen werkgever en werknemer, toch?

C. Maertzdorf, Veenendaal

