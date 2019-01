Brief 2 ’Stem wijs bij stembusgang’

Terwijl alles in de loop der tijd veel duurder is geworden moge het duidelijk zijn dat het pensioen een stuk minder waard is geworden. De gepensioneerden kunnen niet veel meer doen dan alles gelaten over zich heen te laten komen. Protesteren, actie voeren en gele hesjes zijn niet aan hen besteed. Een initiatiefwet van 50Plus om de zogeheten rekenrente aan te passen, zodat het pensioen er toch wat florissanter uit gaat zien werd door een Kamermeerderheid van voornamelijk de grote partijen de grond ingeboord. En daarmee de oudere medemens het bos insturend. Die boodschap is helder. Maar daar is heel veel aan te doen. In het stemhokje! Stem wijs bij de verkiezingen.

Jan Muijs, Tilburg

