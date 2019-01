’Grip op de winter’

Het sneeuwt in Nederland en meteen ligt het verkeer lam. Dat komt ook door al die auto’s die zonder winterbanden rijden. Zonder, glibber je immers alle kanten op en is je remweg veel langer. Automobilisten zijn daarom doodsbenauwd op de snelweg wat voor ellenlange files en gevaarlijke situaties zorgt. Kom op Den Haag: maak winterbanden zo spoedig mogelijk verplicht, net als in Duitsland! Dat scheelt een hoop ellende en het wordt veiliger!

Fiona Bart, Hilversum