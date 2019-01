Aanpassing matrix-bordnoodzakelijk

Tegenwoordig wordt een kleurenblind-proof tint gebruikt, doch er hangen nog duizenden kruisen boven onze snelwegen met de oude rode-tint. De grote vraag is wanneer Rijkswaterstaat daar wat aan gaat doen of moeten er eerst doden vallen? Kleurenblinden zijn onnodig gehandicapt doordat de samenleving functionele kleuren niet kleurenblind-proof toepast. In 2016 is het ’VN-Verdrag: Handicap’ door Nederland geratificeerd en mogen ook kleurenblinden niet meer worden gediscrimineerd. Naast veilig verkeer een tweede goede reden voor Rijkswaterstaat om snel te modificeren en niet tot 2035 te rekken. Dan ziet een kleurenblinde zelf een kruis en komt de informatie niet meer mondeling van de bijrijder of visueel door te anticiperen op het overige verkeer.

Meinard van Goor,

(Blind Color)