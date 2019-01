’Ouderen uitgeknepen door staat’

Sinds de marktwerking is alles veel duurder, mede omdat de btw steeds hoger wordt. De staat steelt direct van het inkomen van gepensioneerden en iedereen die geen pensioen ontvangt inclusief het Rijk, is van mening, dat pensioenbureaus alleen in zoetsappige fondsen mogen beleggen die veel minder revenuen opleveren. Maar datzelfde Rijk staat wel wapen-, tabakshandel toe en vervuilende industrieën, doet zaken met Iran en Rusland, doet zaken met iedereen waar te halen is. Overal haalt het koninkrijk revenuen, vooral bij degenen die 40 jaar en/of langer hun beste krachten hebben gegeven aan de opbouw en bloei van ons land worden financieel uitgeknepen en achtergesteld. Niet alleen qua inkomen gaan ouderen erop achteruit ook regelingen waar senioren mee werden ontzien zijn afgeschaft en de rente op spaargeld wordt hoger belast dan de werkelijke genoten rente. Ook schroomden kabinetten niet om een greep in de kas van pensioenfondsen te doen. Zij hebben zelfs de euvele moed om te vragen weer op hen te stemmen. Vergeet dat maar!

Rob v.d. Broek, Amstelveen